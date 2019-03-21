Пять школ эвакуировали из-за угрозы взрыва в Петербурге

<img src="//img.gazeta.ru/files3/860/11610860/RIAN_3229454.HR.ru-pic905-895x505-89348.jpg">

В Санкт-Петербурге пять школ эвакуировали из-за анонимных сообщений о «минировании». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в настоящее время здания школ проверяют сотрудники Росгвардии и кинологи.

Как отмечается, сообщения о «минировании» поступили на электронную почту образовательных учреждений.

Реклама

При этом из-за угрозы взрыва в Боткинскую больницу и горбольницу в Учебном переулке не пускают посетителей.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы «минирования» эвакуировали более 130 человек из московской школы.