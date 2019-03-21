Пять школ эвакуировали из-за угрозы взрыва в Петербурге
В Санкт-Петербурге пять школ эвакуировали из-за анонимных сообщений о «минировании». Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в настоящее время здания школ проверяют сотрудники Росгвардии и кинологи.
Как отмечается, сообщения о «минировании» поступили на электронную почту образовательных учреждений.
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При этом из-за угрозы взрыва в Боткинскую больницу и горбольницу в Учебном переулке не пускают посетителей.
Ранее сообщалось, что из-за угрозы «минирования» эвакуировали более 130 человек из московской школы.