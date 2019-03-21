Убившего семьи из тех человек мужчину задержали спустя 15 лет назад

В Рязани полицейские задержали мужчину, обвиняемого в убийстве семьи из трех человек в 2004 году, передает РИА «Новости».

По данным МВД, обвиняемый с двумя сообщниками проник в квартиру своего знакомого, убил всю семью и забрал $10 тыс.

«Задержан 54-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который находился в федеральном розыске по обвинению в убийстве трех человек с особой жестокостью», — сообщили в полиции.

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Отмечается, что преступление было совершено в одной из стран СНГ.

Решается вопрос об экстрадации задержанного.