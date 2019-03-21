В Амстердаме в квартале красных фонарей запретят водить туристов

Власти Амстердама ужесточили правила проведения мероприятий в центре города, согласно новым постановлениям район Де-Валлен, известный как квартал красных фонарей, больше не может быть местом для туристических экскурсий. Об этом сообщает телеканал NOS.

По мнению чиновников городского муниципалитета, отсутствие туристических групп в центре города позволит сделать его менее суетливым. Также местные власти считают, что в наши дни работников секс-индустрии более неуместно рассматривать в качестве туристической достопримечательности.

Ранее сообщалось, что квартал красных фонарей в Амстердаме захотели реформировать.