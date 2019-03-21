Соединены части российско-китайского моста через Амур

Россия завершила свою часть работ по возведению железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян через реку Амур, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства китайской провинции Хэйлунцзян.

Таким образом, отметили представители провинции, было осуществлено «успешное смыкание частей» моста. Он станет первой трансграничной железнодорожной артерией между Россией и Китаем.

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В пресс-службе добавили, что «монтаж последней стальной балки» моста был произведен рано утром 20 апреля.

В октябре прошлого года сообщалось, что Китай закончил строить свою часть моста через Амур.