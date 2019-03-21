Глава МВД Украины призвал уважать русскоязычных украинцев

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинцев, которые предпочитают говорить на русском языке, не следует притеснять. Свое мнение он выразил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Аваков рассказал, что сам является выходцем из восточной Украины и поэтому негативно относится к «языковым люстрациям и соревнованиям». Он отметил, что «цель» с увеличением числа украинцев, говорящих на украинском, будет достигнута тем «быстрее», чем «естественнее» будет расти «уважение» к языку.

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«Мы должны уважать тех наших граждан, и я подчеркиваю наших, а не русских граждан, которые привыкли читать, думать и излагать мысли на русском языке», — сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что на Украине закрыли радиостанцию из-за русского шансона.