Мужчину депортировали из страны за одобрение терактов в Новой Зеландии

В ОАЭ компания уволила своего сотрудника за то, что он в социальных сетях одобрил террористические атаки в мечетях Новой Зеландии, пишет Khaleej Times.

Отмечается, что в компании сразу отреагировали на комментарий своего сотрудника и решили его уволить.

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Мужчину передали под суд. В настоящее время его депортировали из страны.

Ранее сообщалось, что Новая Зеландия меняет закон о контроле за оружием.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. По последним данным, в результате погибли 50 человек.

Один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.