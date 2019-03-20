Лидер тамбовской ОПГ приговорен к 24 годам колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 24 годам колонии строгого режима лидера тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимира Барсукова (Кумарин) по обвинению в организации преступного сообщества. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом сторона обвинения просила суд приговорить Барсукова к 24,5 года колонии. Обвиняемый свою вину не признал.

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«Суд приговорил Владимира Барсукова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

В 2016 году Барсуков был приговорен к 23 годам колонии по делу об организации покушения. Спустя год ЕСПЧ обязал выплатить ему €15 тыс.

Барсукова (Кумарина) называют «ночным губернатором» Санкт-Петербурга и крупнейшим рейдером города, а также лидером «тамбовской» ОПГ.