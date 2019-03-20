Названа самая счастливая страна в мире

Самой счастливой страной в мире по итогам 2018 года была признана Финляндия. Это следует из доклада World Happiness Report 2018.

При составлении рейтинга учитывались, в частности, такие факторы, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни и т.д. Финляндия набрала максимальный средний балл среди представленных стран — 7,63.

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По мнению исполнительного директора Next Era Юха Яакко, цитату которого приводит РИА «Новости», причина благополучия этого государства заключается в том, что ее власти прибегают к экспериментальному подходу для того, чтобы обеспечивать благополучие граждан, пытаются повысить их комфорт и безопасность.

Ранее были названы страны с самой опасной водой из-под крана.