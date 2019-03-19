Житель Саратова изнасиловал женщину-таксиста и угнал автомобиль

Житель Саратова был приговорен к семи годам колонии строгого режима за изнасилование женщины-таксиста, а также за угон ее автомобиля и грабеж. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нижегородское следственное управлении СУ СК.

По данным следствия, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, вызвал такси. В ходе поездки подсудимый напал на женщину и, угрожая убийством, изнасиловал ее. После этого он уехал на автомобиле пострадавшей.

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Уточняется, что вскоре сотрудники ГИБДД остановили машину. Мужчина бросил автомобиль и скрылся, забрав с собой тысячу рублей. Однако вскоре его поймали.

Ранее сообщалось, что жители Якутска вышли на митинг после изнасилования женщины мигрантами.