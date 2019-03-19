В Госдуме захотели вернуть сезонный перевод времени

Депутат Государственной думы Андрей Барышев от партии «Единая Россия» внес проект закона о возвращении сезонного перевода времени, сообщает РИА «Новости».

В законопроекте говорится, что время предлагается переводить в последнее воскресенье марта в два часа на один час вперед, а в последнее воскресенье октября — в три часа на час назад.

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Автор законопроекта считает, что перевод времени позволит «повысить качество жизни россиян», а также откроет «дополнительные возможности для вечернего досуга». В документе уточняется, в настоящее время во многих регионах России наблюдаются излишне ранние рассветы.

В последний раз Россия перешла на «зимнее» время в 2014 году.