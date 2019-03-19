Россиянам пообещали морозы до -30°С в апреле

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в апреле вся территория России будет находиться в «теплой зоне», однако в некоторых регионах температура может опускаться до -30°С. Об этом сообщает «Российская газета».

Паршина отметила, что с морозами до -20°С столкнутся жители северных российских регионов, например, Якутии. По ее словам, «в отдельные ночи» температура здесь может опускаться до -30°С.

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Синоптик также рассказала, что в Москве апрельская температура будет «чуть выше нормы». По данным Паршиной, в среднем в столице в апреле воздух будет прогреваться до 5,8°С, однако при этом температура не будет равномерной: в середине месяца москвичей ожидают небольшие морозы до -5°С, а к концу месяца столбики термометров могут подняться до +10°С.

Ранее синоптики рассказали, когда весна окончательно придет в Москву.