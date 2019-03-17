Американка родила шесть детей за девять минут

В Техасе жительница родила три пары близнецов за девять минут, пишет Hindustantimes.

По данным врачей, шанс родить шестерняшек составляет 1 к 4,7 млрд.

Медики подтвердили, что американка родила четырех мальчиков и двух девочек рано утром. В настоящее время мать и дети чувствуют себя хорошо.

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Женщина назвала дочерей Зиной и Зуриэль, а с именами для мальчиков она пока не определилась, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что женщина родила семерых детей сразу в Иране.