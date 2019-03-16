Циклон «Идай» убил 24 человека в Зимбабве

Из-за тропического циклона «Идаи» погибли не менее 24 человек, а 40 пострадали на востоке Зимбабве. Об этом сообщает ТАСС

со ссылкой на министерство информации страны.

Циклон разрушил некоторые дома, мосты, также из-за него произошли перебои с подачей электроэнергии и размыты дороги, уточнили в министерстве.

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По последним данным, в настоящее время более 100 человек считаются пропавшими без вести.

Тропический циклон «Идаи» обрушился на центральную часть Мозамбика 15 марта.

Ранее сообщалось, что аномальные морозы в США привели к человеческим жертвам.