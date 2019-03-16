Видео с пролетающим метеоритом над Красноярском появилось в сети

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В сети появилось видео, на котором видно, как в небе в Красноярском крае пролетает светящийся шар. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что запись была снята водителем на видеорегистратор, когда он проезжал на одной из дорог в Красноярском крае. Водитель опубликовал видео, на котором видно, как светящееся зеленым светом тело в небе ушло в сторону поселка Тура и опустилось за горизонт.

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В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Эвенкийскому району также подтвердили, что видели летящий объект, однако пока заявили, что еще говорить был ли это метеорит или ступень от ракеты.

Ранее сообщалось, что к Земле летит полуторакилометровый астероид-«бегемот».