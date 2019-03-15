В Нью-Йорке усилили охрану мечетей после теракта в Новой Зеландии
Полиция Нью-Йорка усилила охрану религиозных объектов после терактов в Новой Зеландии, передает РИА «Новости».
По данным агентства, полиция ввела усиленное патрулирование мечетей и других религиозных зданий.
Как отмечается, полиция Нью-Йорка призвала жителей города «не тревожиться» из-за усиления мер безопасности.
Ранее сообщалось, что очевидец Рамзан Али, которому удалось спастись из Новозеландской мечети во время атаки, рассказал о произошедшем.