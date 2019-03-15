Обвинение запросило пять лет колонии для отца полковника Захарченко

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Гособвинитель попросила суд приговорить к пяти годам колонии отца полковника МВД Дмитрия Захарченко по обвинению в пособничестве в растрате, передает РИА «Новости».

Как отмечается, сторона обвинения также попросила суд назначить Захарченко дополнительное наказание в виде штрафа 500 тыс. руб. Прокурор попросила отправить Захарченко-старшего отбывать наказание в колонии общего режима.

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Сообщается, что для второго фигуранта Владимира Корьевкина обвинение запросило шесть лет колонии и аналогичный штраф.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура захотела получить от экс-супруги Захарченко $320 тыс. за украшения.