Обвинение запросило пять лет колонии для отца полковника Захарченко
Гособвинитель попросила суд приговорить к пяти годам колонии отца полковника МВД Дмитрия Захарченко по обвинению в пособничестве в растрате, передает РИА «Новости».
Как отмечается, сторона обвинения также попросила суд назначить Захарченко дополнительное наказание в виде штрафа 500 тыс. руб. Прокурор попросила отправить Захарченко-старшего отбывать наказание в колонии общего режима.
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Сообщается, что для второго фигуранта Владимира Корьевкина обвинение запросило шесть лет колонии и аналогичный штраф.
Ранее сообщалось, что генпрокуратура захотела получить от экс-супруги Захарченко $320 тыс. за украшения.