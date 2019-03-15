СБУ решила допросить протоиерея Ровненской епархии УПЦ

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Служба безопасности Украины (СБУ) планирует допросить протоиерея Ровненской епархии УПЦ Виктора Земляного. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, СБУ намерена допросить Земляного в рамках дела о распространении религиозной литературы.

Как отмечается, священник получил повестку с вызовом на допрос в качестве свидетеля.

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При этом Земляной уверен, что это дело возбуждено против него.

Ранее сообщалось, что в ООН обвинили Киев в давлении на УПЦ.