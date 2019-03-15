Facebook удалил трансляцию стрельбы в Новой Зеландии

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Компания Facebook удалила трансляцию, которую, предположительно, вел стрелок во время атаки на мечеть в Новой Зеландии, передает CNN.

Об этом заявила директор Facebook по вопросам политики в Австралии и Новой Зеландии Мия Гарлик.

По ее словам, соцсеть заблокировала аккаунты злоумышленника в Facebook и Instagram.

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Она также добавила, что компания удалила «трансляцию» стрелка после обращения полиции Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что выживший в теракте в Новой Зеландии рассказал о произошедшем.