Задержаны четыре человека после стрельбы в мечетях Новой Зеландии

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После стрельбы в мечетях новозеландского города Крайстчерч задержаны четыре человека, сообщает 9news со ссылкой на заявление комиссара местной полиции Майка Буша.

Он подтвердил, что полиция задержала четырех мужчин и женщину. Дополнительных подробностей о задержанных он не привел.

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Буш также заявил во время пресс-конференции, что новозеландские правоохранители обнаружили несколько самодельных взрывных устройств.

Ранее СМИ сообщали, что в мечети Аль-Нур открыл огонь 28-летний белый австралиец Брентон Таррант. Отмечалось, что он изложил свои взгляды в манифесте.

Также ранее поступали данные о 27 жертвах стрельбы в мечетях.