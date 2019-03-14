38 лет тюрьмы и 148 ударов плетью: наказание правозащитницы за агитацию против хиджаба

В Иране адвокат по правам человека Насрин Сотуде была приговорена к 38 годам тюремного заключения и 148 ударам плетью. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам ее адвоката, иранскую правозащитницу обвинили в распространении информации против государства, оскорблении верховного лидера Ирана и шпионаже. Сама подсудимая не признала своей вины.

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Как отмечается, Сотуде также известна своими высказываниями о праве женщин не носить хиджабы. Она неоднократно представляла женщин, арестованных за появление в публичном месте без хиджаба.

«Насрин Сотудех посвятила свою жизнь защите прав женщин и выступлению против смертной казни. Совершенно возмутительно, что власти Ирана наказывают ее за правозащитную деятельность», — сказал Филип Лютер из Amnesty International.

Правозащитные организации раскритиковали вынесенный приговор.

Ранее сообщалось, что иранскую пару арестовали за публичную помолвку.