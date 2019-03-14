Телефон спас австралийца от выпущенной в него стрелы

В Новом Южном Уэльсе телефон спас жизнь мужчине, после того как в него была выпущена стрела из лука. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным телеканала, потерпевшим оказался 43-летний мужчина.

При возвращении домой он встретил своего знакомого, у которого за спиной висел лук.

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Как отмечается, между мужчинами произошла ссора. Потерпевший решил снять перебранку на телефон, из-за чего его знакомый выпустил стрелу прямо ему в лицо.

Однако телефон преградил путь стреле, которая пробила насквозь смартфон и немного поцарапала лицо австралийцу.

Уточняется, что нападавший задержан, его обвиняют в нападении и повреждении имущества.

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