Россиян станет больше за счет мигрантов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/149/12215149/RTSFK89-pic905-895x505-47670.jpg">

Власти России закончили создание структур, которые займутся привлечением в страну граждан других государств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, их создание происходило в рамках Концепции государственной миграционной политики, рассчитанной на период с 2019 по 2025 годы. Речь идет о привлечении на российскую территорию 5-10 млн человек из Украины, Молдавии, Казахстана и Узбекистана.

Реклама

Уточняется, что рабочая группа, которая будет заниматься этим вопросом, состоит из 24 человек, среди которых депутаты Госдумы, представители министерств и других ведомств. Их деятельностью будет руководить Максим Травников, глава управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Реализацией установок миграционной политики займется комиссия кабмина, которую возглавит первый вице-премьер Антон Силуанов.

Ранее сообщалось, что население России уменьшилось впервые за десять лет.