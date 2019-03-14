Наркобарон Эль Чапо решил судиться с экс-президентом Мексики

Адвокат Хосе Луис Меса сообщил, что защита наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо («Коротышка») подала иск в генпрокуратуру Мексики к бывшему президенту страны Энрике Пенья Ньето, передает РИА «Новости».

По его словам, это связано с процессуальными нарушениями, которые предшествовали экстрадиции Эль Чапо в США.

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«Коротышка Гусман не находился под юрисдикцией исполнительной власти, он находился под юрисдикцией районных судей и верховного суда, но они растоптали верховный суд и допустили ряд ошибок — как в правительстве Пеньи Ньето, так и в США», — сказал Меса.

Адвокат отметил, что Гусман должен был быть доставлен в Калифорнию либо в Техас. Его перевозка в Нью-Йорк нарушила соглашение об экстрадиции между Мексикой и США, считает Меса.

Ранее суд признал Эль Чапо виновным в наркотороговле.