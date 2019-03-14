Министр объявил о полном восстановлении электроснабжения в Венесуэле

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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что электроснабжение в стране полностью восстановлено после массовых отключений, передает РИА «Новости».

Он заявил, что подача электричества в Венесуэле восстановлена «на 100%», однако признал, что в некоторых местах в стране по-прежнему есть проблемы из-за взрывов трансформаторов.

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По информации местных СМИ, в 21 из 23 штатов Венесуэлы наблюдаются перебои с электричеством, они затронули также столицу страны Каракас. 8 марта электроснабжение было частично восстановлено, однако позднее стало известно о начале второй волны блэкаута.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал молиться о восстановлении света в стране.