Россиян признали быстро стареющей нацией

Исследователи из США, Испании и Норвегии признали россиян одной из самых быстро стареющих наций. Об этом сообщается в журнале The Lancet.

Уточняется, что специалисты сравнивали показатели здоровья жителей 195 стран с 1990 по 2017 год.

Выяснилось, что у россиян на шесть лет раньше появляются старческие болезни (инсульт, эндокардит, миокардит, различные виды онкологий, болезни Паркинсона и Альцгеймера, ухудшение слуха и так далее), нежели у других наций. Средний «возраст старения» в России — около 65 лет.

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Россия заняла 160-ое место. Она находится примерно на одном уровне с Казахстаном, Индией, Болгарией, Буркина Фасо, Бурунди, Гамбией, говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что Россия заняла 138-е место в рейтинге по уровню восприятия коррупции.