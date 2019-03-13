В США раскрыли крупную коррупционную схему
Прокуратура штата Массачусетс раскрыла крупную коррупционную схему поступления в престижные университеты США, передает CNN.
Об этом заявил прокурора штата Эндрю Леллинга.
По данным телеканала, в коррупционной схеме были задействованы около 50 человек.
Как отмечается, в преступном сговоре, в частности, участвовали актрисы Фелисити Хаффман и Лори Лафлин.
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При этом прокуратура Массачусетса предъявила обвинения всем участникам схемы.
Ранее СМИ сообщили, что хакеры украли миллионы документов из престижных вузов Великобритании.