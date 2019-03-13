В США раскрыли крупную коррупционную схему

Прокуратура штата Массачусетс раскрыла крупную коррупционную схему поступления в престижные университеты США, передает CNN.

Об этом заявил прокурора штата Эндрю Леллинга.

По данным телеканала, в коррупционной схеме были задействованы около 50 человек.

Как отмечается, в преступном сговоре, в частности, участвовали актрисы Фелисити Хаффман и Лори Лафлин.

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При этом прокуратура Массачусетса предъявила обвинения всем участникам схемы.

Ранее СМИ сообщили, что хакеры украли миллионы документов из престижных вузов Великобритании.