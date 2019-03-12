В Рязани женщина родила в туалете посреди пьянки и выбросила младенца на помойку

В Рязани женщина родила в туалете квартиры, где выпивала с друзьями, и выбросила новорожденного в мусорный бак, передает РИА «Новости».

«Хозяева квартиры знали о случившемся в туалете. И о том, что мать выбросила малыша в мусор. Но пока идет расследование всех обстоятельств дела, нельзя однозначно сказать, будут ли их привлекать за это к ответственности», — сообщили в МВД.

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Рано утром 10 марта местная жительница вышла выбросить мусор и услышала писк. Обнаружив в пакете младенца, она вызвала скорую и полицию.

Новорожденный пострадал от переохлаждения, его состояние врачи оценивают как тяжелое. В Минздраве Рязанской области сообщили, что мальчик провел в баке не менее двух часов. Он родился в срок, но весит всего 2,7 килограмма.

По информации рязанского УМВД, 31-летняя гражданка, которая прописана в Щелково Московской области, задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного».

Отмечается, что у задержанной еще двое детей дошкольного возраста, следователи уже вышли с ходатайством о лишении родительских прав.