Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 млн рублей

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Гагаринский суд Москвы изъял имущество беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, который является соучастником полковника МВД Дмитрия Захарченко, на 380 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Сенина.

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Как отмечается, в доход государства были изъяты около 30 объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура хочет взыскать с экс-супруги Захарченко $320 тысяч за украшения.