Стало известно, зачем силовики ФСБ ворвались в отделение МВД под Воронежем
В отделении МВД в Новой Усмани в понедельник, 11 марта, силовики ФСБ задержали начальника отдела Анатолия Уварова по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает телеканал «Вести Воронеж».
На телеканале, ссылаясь на очевидцев, рассказали, что в отделение МВД вошли «бойцы в масках и бронежилетах». Также очевидцы уточнили, что в помещениях в настоящее время идут обыски.
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Источники издания «Блокнот Воронеж» также утверждают, что Уварова подозревают в получении взятки.
Ранее сообщалось, что спецназ пришел с обысками в отделение полиции в Новой Усмани.