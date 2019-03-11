Стало известно, зачем силовики ФСБ ворвались в отделение МВД под Воронежем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/93/12034093/RIAN_5675943.HR-pic905-895x505-34970.jpg">

В отделении МВД в Новой Усмани в понедельник, 11 марта, силовики ФСБ задержали начальника отдела Анатолия Уварова по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает телеканал «Вести Воронеж».

На телеканале, ссылаясь на очевидцев, рассказали, что в отделение МВД вошли «бойцы в масках и бронежилетах». Также очевидцы уточнили, что в помещениях в настоящее время идут обыски.

Реклама

Источники издания «Блокнот Воронеж» также утверждают, что Уварова подозревают в получении взятки.

Ранее сообщалось, что спецназ пришел с обысками в отделение полиции в Новой Усмани.