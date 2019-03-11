СМИ: спецназ пришел с обысками в отделение полиции под Воронежем

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Силовики Федеральной службы безопасности (ФСБ) в понедельник, 11 марта, пришли с обысками в отдел полиции в Новой Усмани под Воронежем. Об этом сообщает РИА Воронеж.

В агентстве рассказали, ссылаясь на управление СК по региону, о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий).

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Руководство местного управления МВД также сообщило о начале служебной проверки, добавили в агентстве.

Ранее сообщалось, что двух генералов войск МВД осудили за взятки и мошенничество.