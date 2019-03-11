Появились первые пешеходные переходы для «зомби с мобильниками» в Израиле

В Тель-Авиве ради эксперимента на одном из пешеходных переходов установили подсветку тротуаров, которая поможет обезопасить «зомби с мобильниками». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города.

Отмечается, что улучшенная «зебра» появилась, чтобы защитить увлеченных телефоном пешеходов от риска попадания под машину.

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«Первые светодиодные полосы в стране появились на пешеходном переходе в центре Тель-Авива, чтобы по возможности защитить «зомби с мобильниками», — рассказала в мэрии.

В улучшенной версии пешеходного перехода есть подсветка, которая меняет цвет одновременно со светофорами, что позволят привлечь внимание людей и безопасно перейти через дорогу.

Если эксперимент будет успешным, то светодиодные «полосы безопасности» установят по всему городу, заключили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Саратове задержали мужчину, раскрашивавшего «зебры» синей краской.