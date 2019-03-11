Мужчину осудили за попытку сесть на самолет с пилой в обуви во Франции
Суд во Франции наказал мужчину, который пытался пронести на борт самолета пилу в ботинках, сообщает телеканал BFMTV.
Полицейские задержали в парижском аэропорту мужчину, который собирался полететь в Марокко с пилой. Сломанная пила находила у него в вещах, уточняет телеканал.
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По словам задержанного, он работал на стройке и несколько раз оставлял там свою обувь.
Отмечается, суд приговорил мужчину к четырем месяцам тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что захватчик самолета в Бангладеш угрожал экипажу игрушечным пистолетом.