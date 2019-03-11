Мать погибшей в Эфиопии россиянки прокомментировала смерть дочери
Мать погибшей при крушении самолета в Эфиопии россиянки Екатерины Поляковой Елена Анохина-Нестеренко дала комментарий после смерти дочери. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По словам матери погибшей девушки, Поляковы любили путешествовать, но семье изначально не нравилась их идея полететь в Эфиопию, поэтому о поездке они практически не разговаривали.
«Путешествовать очень любили, снимать очень любили, животных очень любили. Они именно путешествовали, чтобы посмотреть мир и животных», — добавила Анохина-Нестеренко.
Мать рассказала, что пара россиян планировала полететь в Эфиопию с января. С ними должна была полететь подруга семьи, но ее не пустили родителей, что ее и спасло.
Ранее стали известны подробности о погибших россиянах при крушении самолета в Эфиопии.
Самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта.