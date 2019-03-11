Мать погибшей в Эфиопии россиянки прокомментировала смерть дочери

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Мать погибшей при крушении самолета в Эфиопии россиянки Екатерины Поляковой Елена Анохина-Нестеренко дала комментарий после смерти дочери. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам матери погибшей девушки, Поляковы любили путешествовать, но семье изначально не нравилась их идея полететь в Эфиопию, поэтому о поездке они практически не разговаривали.

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«Путешествовать очень любили, снимать очень любили, животных очень любили. Они именно путешествовали, чтобы посмотреть мир и животных», — добавила Анохина-Нестеренко.

Мать рассказала, что пара россиян планировала полететь в Эфиопию с января. С ними должна была полететь подруга семьи, но ее не пустили родителей, что ее и спасло.

Ранее стали известны подробности о погибших россиянах при крушении самолета в Эфиопии.

Самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта.