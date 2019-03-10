Путин выразил соболезнования после крушения Boeing 737 в Эфиопии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде и премьер министру страны Абию Ахмеду Али в связи с крушением самолета Boeing 737. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося при вылете из аэропорта Аддис-Абебы.», — говорится в телеграмме Путина.

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Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Ранее посольство России в Эфиопии опубликовало имена трех россиян, погибших при крушении.