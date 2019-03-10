Эксперт отреагировал на крушение самолета в Эфиопии

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Председатель комиссии Общественного совета по гражданской авиации, заслуженный пилот СССР и эксперт Ространснадзора Олег Смирнов прокомментировал крушение в Эфиопии самолета Boeing 737. Об этом сообщает RT.

«Там [в Эфиопии] хороший аэродром, в Африке прекрасные условия для полетов, кроме мощных ветров, но так по всему миру. Сейчас мало фактов, нет данных о погоде, о том, какой был экипаж, что именно произошло», — сказал Смирнов.

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Он добавил, что в 2018 году произошел схожий инцидент с Boeing, который внес изменения в систему электронного управления самолетом, в результате чего он стал выдавать неправильные команды в автоматическом режиме.

Причем авиакомпании не были предупреждены об изменениях в электронике. Как результат, не были проведены занятия для повышения квалификации среди пилотов и инженеров. В итоге, экипажу поступали команды, которые он не понимал, и это привело к катастрофе.

Ранее были опубликованы имена погибших при крушении Boeing россиян.