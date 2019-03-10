Кадыров отреагировал на инцидент с американским дипломатом и миной

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент в московском аэропорту Шереметьево с сотрудником посольства США, в багаже которого нашли мину. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

По мнению Кадырова, дипломат не может совершить подобного рода провокацию «без высочайшего поручения».

Реклама

«Вот тебе бабушка и Юрьев день! Мина в багаже, какой бы она ни была, а угрозы нет! <…> дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения. Это общеизвестная истина!» — написал Кадыров.

Глава республики также подчеркнул, что вопрос о цели этой провокации не останется без ответа.

Об обнаружении минометной мины в багаже американского дипломата в Шереметьево днем 9 марта сообщил российский МИД. Позднее официальный представитель ведомства Мария Захарова не исключила возможности того, что инцидент с миной в Шереметьево был провокацией.