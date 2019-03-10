Авиакомпания: на борту рухнувшего Boeing 737 было трое россиян

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На борту самолета Boeing 737, который потерпел крушения в Эфиопии, находились трое россиян. Об этом сообщили представители авиакомпании Ethiopian Airlines во время пресс-конференции в Аддис-Абебе, передает ТАСС.

Как отмечается, среди погибших числятся представители 33 государств.

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Жертвами трагедии стали 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что на разбившемся самолете Boeing 737 мог лететь россиянин.

Самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта.