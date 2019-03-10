В посольстве сообщили, регистрировались ли россияне на рухнувший Boeing 737

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Посольство в Эфиопии сообщило, что россияне, по предварительной информации, не регистрировались на рейс Boeing 737, который потерпел крушение 10 марта, передает РИА «Новости».

Как отмечается, диппредставительство ссылается на данные авиакомпании Ethiopian Airlines, которой принадлежал самолет.

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Ранее сообщалось, что на разбившемся самолете Boeing 737 мог лететь россиянин. Он собирался посетить Найроби в туристических целях.

Самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту авиалайнера находились 157 человек, включая членов экипажа.