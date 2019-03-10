На разбившемся самолете Boeing 737 мог лететь россиянин

Посольство России в Кении в данный момент выясняет судьбу россиянина, который мог лететь на борту самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося в Эфиопии. Об этом рассказал заведующий консульским отделом дипмиссии Олег Кипоренко, передает РИА «Новости».

Согласно предварительным данным, он должен был лететь на этом самолете из Аддис-Абебы до Найроби.

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«Мы располагаем информацией, что, возможно, на этом рейсе был российский гражданин. Эта информация проверяется», — отметил Кипоренко.

Как отмечается, он собирался посетить Найроби в туристических целях.

Ранее стало известно, есть ли выжившие после крушения самолета в Эфиопии.

Самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта.