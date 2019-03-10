Подросток сбил на автомобиле детей в Дагестане

Подросток на автомобиле сбил трех девочек в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

В субботу, 10 марта, 14-летний подросток взял ключи у одного из пришедшего в гости человека и поехал кататься, уточнили в ведомстве.

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Отмечается, что на одной из проселочных дорог подросток наехал на трех девочек, двум из которых нет и четырех лет, а третьей 12 лет.

«В результате происшествия малышки отделались ссадинами и испугом, а 12-летняя потерпевшая с тупой травмой брюшной полости госпитализирована», — добавили в ведомстве.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что два подростка угнали самолет американском штате Юта.