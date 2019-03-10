Стало известно, есть ли выжившие после крушения самолета в Эфиопии

В результате самолета Boeing 737, на борту которого находились 157 человек, никто не выжил, передает Reuters.

По последним данным, на борту самолета находились люди из 33 стран.

По сведениям авиакомпании, самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта.

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Заведующий консульским отделом посольства России в Кении Олег Кипоренко заявил, что пока неизвестно, были ли россияне на борту разбившегося самолета.

Ранее стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии.