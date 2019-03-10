Женщина нашла плесень в детском соке в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила в соке, предназначенном для детей, сгусток плесени. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам женщины, она купила четыре маленьких коробки сока в местном супермаркете. В одной из них жительница нашла сгусток плесени вместо сока.

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Пользователи сети были шокированы содержимым напитка. Многие назвали сок как «из фильма ужасов».

Отмечается, что женщина собирается пожаловаться поле находки плесени в соке.

Ранее сообщалось, что в конфетах в Новокузнецке нашли червей.