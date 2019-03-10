У разбившегося самолета в Эфиопии была нестабильная вертикальная скорость

Потерпевший крушение самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, имел «нестабильную вертикальную скорость». Это следует из данных сервиса flightradar24.

Лайнер разбился рано утром в воскресенье, 10 марта.

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«Дополнительные данные Flightradar24 ADS-B говорят о том, что вертикальная скорость была нестабильной после взлета», — говорится в сообщении.

Ранее стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии.