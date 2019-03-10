Мать выбросила ребенка в мусорку в Рязани

В Рязани мать выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный СУ СК.

По данным ведомства, женщина, находясь в гостях и распивая спиртные напитки, родила ребенка. После родов она положила его в пакет и отнесла его в мусорный контейнер.

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Мимо проходившая женщина услышала плач, доносившийся из контейнера, и вызвала полицейских со скорой помощью, уточнили в ведомстве.

На настоящий момент ребенок находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь. Личность предполагаемой матери ребенка была установлена. Против нее возбудили уголовное дело.

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