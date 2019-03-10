Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии

Стали известны подробности крушения самолета Boeing 737, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Об этом говорится на на фейсбуке авиакомпании.

Уточняется, что самолет вылетел в 8.38 утра из эфиопского региона Оромия. Связь с ним потеряли спустя 6 минут.

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По данным авиакомпании, самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Пока нет информации о выживших.

Ранее сообщалось, что самолет со 149 пассажирами и 8 членами экипажа разбился в Эфиопии.