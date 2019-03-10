В посольстве рассказали, были ли россияне на борту разбившегося самолета в Эфиопии

Заведующий консульским отделом посольства России в Кении Олег Кипоренко рассказал, были ли россияне на борту самолета, разбившегося в Эфиопии, передает РИА «Новости».

По его словам, информации об этом на данный момент нет.

«Мы в тесном контакте с представителями Эфиопских авиалиний в Найроби. Факт, что самолет упал — это правда. Пока у нас нет информации, что на борту были российские граждане», — отметил Кипоренко.

Реклама

Ранее сообщалось, что самолет со 149 пассажирами и 8 членами экипажа разбился в Эфиопии.

Самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы в Эфиопии. Пока нет информации о выживших.