Пожар в экспертно-криминалистическом центре МВД ликвидирован

Возгорание в здании экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Москве ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пожар ликвидирован, его площадь составила 20 кв. метров», — уточнил источник агентства.

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Как отмечается, борьбу с огнем осложняли пустоты в перекрытиях здания.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что загорелся экспертно-криминалистический центр МВД в Москве.