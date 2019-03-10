Пожар в экспертно-криминалистическом центре МВД ликвидирован
Возгорание в здании экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Москве ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Пожар ликвидирован, его площадь составила 20 кв. метров», — уточнил источник агентства.
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Как отмечается, борьбу с огнем осложняли пустоты в перекрытиях здания.
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что загорелся экспертно-криминалистический центр МВД в Москве.