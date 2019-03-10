Врач сообщил американцу о скорой смерти по видеосвязи

В Калифорнии врач сообщил 78-летнему Эрнесту Кинтане о том, что он умирает, по видеосвязи при помощи специального робота. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, в палату к пациенту привезли технику, и медик дистанционно объявил ему, что он умрет в течение ближайших дней из-за болезни легких.

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«Если вы собираетесь сообщить нам нормальные новости, то это приемлемо, но если вы собираетесь сказать, что легкие отказывают, и мы будем давать вам морфий пока вы не умрете, то это должен сделать человек, а не машина», — подчеркнула дочь Кинтаны.

Уточняется, что пациент умер через два дня после того, как его доставили в больницу на машине скорой помощи.