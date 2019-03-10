После смерти 11 младенцев за день ушел в отставку министр здравоохранения в Тунисе

Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в отставку после смерти 11 новорожденный за один день, передает ТАР.

Отмечается, что мертвых младенцев находили в центре акушерства и неонатологии с 7 по 8 марта в центре Туниса. По предварительным данным, их смерть наступила из-за септического шока.

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После этого инцидента началась проверка. Также министр здравоохранения подал в отставку, а премьер страны Юсеф Шахед ее принял.

Ранее сообщалось, что в Иране в морге «ожил» младенец.