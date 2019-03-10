В США освободили 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах

Полиция спасла 26 женщин, попавших в сексуальное рабство в массажных салонах в Сиэтле в США. Об этом говорится на сайте правительства города.

Отмечается, что американская полиция также задержала шесть подозреваемых в содействии проституции и отмывании денег. У них изъяли деньги и оружие.

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В результате трехлетнего расследования выяснилось, что женщин из Китая в возрасте от 20 до 60 лет заманивали в Сиэтл обещаниями о хорошем заработке, рассказали в ведомстве.

«На самом деле управляющие этих массажных салонов получали большую выгоду от преступной организации», — добавили в ведомстве.

Многим женщинам, попавшим в сексуальное рабство, приходилось жить в суровых условиях и заниматься проституцией более 20 часов в сутки, подчеркнули в правительстве Сиэтла.

Ранее сообщалось, что полиция Канады задержала несколько десятков мексиканских «рабов».